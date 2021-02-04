立足洛阳看西安：守护历史文脉 增强文化自信

如何将厚重的历史呈现给世人？如何做好丰富文化遗产的保护利用和传承发展？近年，西安市按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，在文物保护和文化传承方面，持续向世界讲述西安故事、传递东方魅力。

西安城墙

如何将厚重的历史呈现给世人？如何做好丰富文化遗产的保护利用和传承发展？近年，西安市按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，在文物保护和文化传承方面，持续向世界讲述西安故事、传递东方魅力。

“博物馆里过大年”拉近文物和观众的距离

作为一座有厚重历史底蕴的古都，西安市现有157家博物馆，收藏文物超过202万件，上溯100多万年前旧石器时代蓝田猿人遗址，到夏商周秦汉隋唐遗址，再到近现代革命遗址，有“天然历史博物馆”的美誉。

一家博物院就是一所大学校。如何拉近这些博物馆和普通市民的距离？今年春节期间，西安市在严格落实疫情防控要求前提下，推出了一系列“博物馆里过大年”文化活动，包括线上和线下主题展览、社会教育、观众体验等。

今年39岁的刘铎家住西安市碑林区，他在今年春节期间带着儿子去博物馆看了不少展览，父子俩大呼过瘾。刘铎说，儿子今年9岁，因为自己平时很喜欢历史文化，就经常带着他去博物馆。今年春节期间他们去了陕西历史博物馆、西安博物院、大唐西市博物馆等，孩子在玩中学了知识，也切身感受到城市厚重历史文化的魅力。

因为当时正值寒假，为了让不同年龄段的学生可以在春节期间线上和线下“玩转”博物馆，这些博物馆精心设计了适合不同年龄、不同类型家庭的系列亲子活动，让参观者可以在博物馆里过一个不一样的“文化年”。例如，位于小雁塔附近的西安博物院，举行了“‘牛’转乾坤祈福长安——辛丑(牛年)新春生肖文物联展”，让大家在了解十二生肖文化的同时感受浓浓的年味；大唐西市博物馆让游客穿越大唐市井感受唐人生活，欣赏“丝路贸易中的唐代市井生活——西市遗珍贺岁展”等。