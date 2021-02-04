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河南省“两优一先”推荐对象名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.28 08:41

　　关于河南省“两优一先”推荐对象的公示

　　省委决定，在中国共产党成立100周年之际，以中共河南省委名义表彰一批河南省优秀共产党员、河南省优秀党务工作者、河南省先进基层党组织。根据评选表彰工作部署，经逐级推荐、征求意见、组织评选、深入考察等程序，市委研究确定了河南省优秀共产党员、河南省优秀党务工作者、河南省先进基层党组织推荐对象。

　　为充分发扬民主、广泛接受监督，现将推荐对象进行全市公示，公示期为2021年4月28日至5月7日。公示期间，如对推荐对象有异议，可向市委组织部反映。反映形式为电话、信函、电子邮件，信函以到达日邮戳为准。反映问题要客观公正、实事求是，并告知或签署本人真实姓名、单位和联系电话，以利于调查核实和反馈情况。

　　联系电话：0379-63929014

　　电子邮箱：63929014@163.com

　　通信地址：洛阳市洛龙区政和路16号市委组织部组织一科

　　中共洛阳市委组织部

　　2021年4月27日

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[ 责任编辑：崔利利]
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