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洛阳市偃师区原二级调研员温雪景被开除党籍和公职
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.28 08:36

　　据洛阳市纪委监委消息：日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市偃师区原二级调研员温雪景严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

　　经查，温雪景违反廉洁纪律，违规收受礼金和消费卡；违反工作纪律，不正确履行职责；利用职务上的便利，为他人谋取利益并非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。

　　温雪景身为党员领导干部，丧失理想信念和党性原则，严重违反廉洁纪律和工作纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经洛阳市纪委常委会会议研究并报洛阳市委批准，决定给予温雪景开除党籍处分；由洛阳市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
[ 责任编辑：崔利利]
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