牡丹：百花之王 根在中国

四月是牡丹的季节，日前，在洛阳农林科学院牡丹资源圃中，科研人员正在花丛中授粉、套袋、记录，他们没有迷恋牡丹的美丽，都在专心工作。

科研人员做杂交育种

四月是牡丹的季节，日前，在洛阳农林科学院牡丹资源圃中，科研人员正在花丛中授粉、套袋、记录，他们没有迷恋牡丹的美丽，都在专心工作。

中国传统品种二乔

在中国花卉园艺史上，牡丹是具有重大影响力的木本花卉。从唐代以来，牡丹就被冠以“国色天香”“百花之王”和“富贵花”的美誉。它不仅受到国人的推崇，也深受世界人民的喜爱。

野生牡丹（杨山牡丹）

牡丹野生种均原产于中国，现有的栽培品种，都是千百年来由野生原种自然演化或人为引种驯化而来的。就目前而言，牡丹野生种依然是重要的育种材料，人工定向杂交仍是培育牡丹新品种的有效手段。目前世界范围内广泛栽培的主要是中国、日本、法国和美国牡丹品种，这些牡丹品种既有相似之处，又各有特色。