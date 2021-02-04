在高质量发展中洛阳的优势短板与对策

今天讲三个问题：第一是洛阳的发展优势，第二是洛阳发展的短板，第三是洛阳高质量发展的对策，最后还有一个很简单的结束语。

今天讲三个问题：第一是洛阳的发展优势，第二是洛阳发展的短板，第三是洛阳高质量发展的对策，最后还有一个很简单的结束语。

一、洛阳的发展优势

洛阳的发展优势有五个方面：

一是以大河大山大坝为支撑的生态屏障。一是大河。洛阳境内有伊河和洛河。伊河现在正常流动的水，常年保持国家二级标准，国家二级标准是可以直接饮用的，南水北调中线向北京调的水就是国家二级标准。在当今中国工业污染到这样的情况下，在洛阳境内还有这么好的水，确实难得。实际上，按照黄委会提供的数据，伊洛河入黄河口，水一直是携沙量最少的，所以它入黄河口处，在每年5月3日左右，会形成阴阳八卦的形状，中国的早期哲学思想确实从这种现象受到启发，那儿有很多富有哲理的故事。第二是大山。洛阳南部的伏牛山，森林覆盖率非常高，像栾川县，森林覆盖率达到82.7%，负氧离子常年平均五千多，国际标准一千以上就是清洁空气，证明伏牛山的生态环境非常好。第三是大坝。在洛阳境内有个小浪底大坝，这个大坝的修建把黄河防洪标准提高到一千年一遇。一千年一遇就意味着小浪底大坝修成之后黄河下游断流的问题就彻底没有了，也不会再有了。而且从小浪底大坝投用之后，黄河小浪底下游水沙条件每年都在改善，每年6月初有大量的冲沙过程，有些河段河面已经下降一米一左右，所以对整个黄河流域下游生态环境改善贡献特别大。

二是创造大国重器的重工业基地。我们都知道新中国成立以后在“一五”期间，苏联援建中国的156个重大项目在洛阳落地了七个，洛阳是全国最集中的城市之一。在这些大型重工业项目的支撑下，最近几年在全国受到高度关注的大国重器的研发和生产，很多都直接与洛阳相关。像我们昨天去中信重工看的大型拉伸机，它是论兆吨计算的，洛阳一拖研发了全球首台5G控制无人驾驶拖拉机，还有中信重工去年研制的防疫消毒机器人，还有类似的消防机器人，这几年在全国非常火，影响非常大。

三是一贯重视创新驱动的中西部创新高地。洛阳从新中国成立之初到现在，一直是人才高地，人才集中在工业领域，更加集中在重工业领域。最近几年，洛阳市的研发投入强度在全国引人注目，2019年研发投入强度达到2.37%，超过全国和全省的平均水平，比沿海很多省研发投入强度还大。正是由于研发投入强度大，最近这两年，尤其是去年抗疫期间，洛阳经济发展相对活跃得多。

四是作为中原城市群副中心城市和洛阳都市圈核心城市。在中原城市群内部郑州中心相对来说比较弱，有了洛阳这个副中心，两个城市联合起来，对中原城市群发展起到特别好的支撑作用。另外，作为洛阳都市圈的核心城市，从新中国成立之初到现在，洛阳对周边的辐射带动作用非常大。

五是由千年古都支撑的文化旅游胜地。“洛阳牡丹甲天下，花开时节动京城。”洛阳牡丹文化节现在搞了将近四十届，每年在这个时节洛阳人山人海。去年由于疫情，出现新的变化，但是网上搞的牡丹文化节仍然非常火爆。

二、洛阳发展的短板

初步分析，和郑州、西安相比，洛阳有五个方面短板。

其一，洛阳放到全国，发展相对比较快，但是和郑州、西安相比步伐略微缓了一点儿。

其二，洛阳进出口总额2020年达到193.1亿元，同比增长24.9%，但进出口总额占GDP的比重不高。

其三，以三地的高能耗企业减比来看，洛阳的重工业、重资产重负荷压力仍然很大。

其四，洛阳现在第三产业刚刚跨入占比50%的门槛，与发达城市相比，第三产业占比仍然偏低。

其五，如果看高等院校和在校大学生，看一般财政预算收入占比、一般公共预算支出情况，以及人均可支配收入，洛阳与郑州、西安比，尚未形成高质量发展比较优势。