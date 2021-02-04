经济发展是我们人类追求的永恒目标，发展经济学中一种最传统的观点是：发展的本质是储蓄，经典的理论就是如果一个地区、一个国家人均储蓄率从5%以下提高到12%~15%，这个国家、这个地区经济就可以起飞。这是较早的时候人们对发展的看法。后来在工业化和发达国家的研究中，人们通常用能源的生产和消耗作为经济发展的标志。通俗地讲，消耗能源越多就意味着经济的发展。

今天我演讲的题目是《创造畅通协调的区域发展新格局》。

经济发展是我们人类追求的永恒目标，发展经济学中一种最传统的观点是：发展的本质是储蓄，经典的理论就是如果一个地区、一个国家人均储蓄率从5%以下提高到12%~15%，这个国家、这个地区经济就可以起飞。这是较早的时候人们对发展的看法。后来在工业化和发达国家的研究中，人们通常用能源的生产和消耗作为经济发展的标志。通俗地讲，消耗能源越多就意味着经济的发展。我们小学课文中说冒烟就体现了现代化，好像天空中“水墨画的大牡丹”。“水墨画的大牡丹”就是烟囱里面冒烟，就是经济发展的标志，就是经济发展的“美景”。

人们的认识进一步深化，认识到这样的发展不可持续，又提出了可持续的发展。对于经济发展或者高质量经济发展，人类的认识不断深化。今天提出一个观念，也是从另外一个角度，定义什么叫“发展”。我把它定义为发展就是流动，发展的本质是流动，流动的本质是什么？流动的本质就是要畅通。怎么才能畅通？就是要有序、要协调。

从这个角度我们来看看人类文明的发展过程。最早的时候，由于水系的形成，促进了人类之间最早的相互之间的流动性，所以最早的文明形成于一些大的河流流域。流动首先是物货的流动，除了资源的问题，很大程度上就是人的流动，城市也是人口流动的结果，于是各种不同形式的流动开始出现。人类几种流动的形式导致了不同的发展格局，发展格局的不同因为流动的格局不同。人们追求物质流动和货物流动，所以形成流域文明、运河交通，这样的流动自然就导致了经济的发展。再往后发展到了海洋文明，海路通达导致了全球化流动。当然历史上陆上也有流动，比如丝绸之路等等。此外，在流动过程中有一个更重要的现象，叫作思想流动。货物的流动主要集中于成本和规模，成本更低、规模更大，因为货物的流动导致了经济发展的成就，这大家都可以理解。而思想的流动就是发现、发明和创新，因为经济活动是人类的活动，人把思想注入到经济活动中以后，就带来了创新因素的注入。

最早的时候，特别是在西方文明的过程中间，货物的流动和思想的流动在很大程度上是分离的。货物流动快，较顺畅，但是思想流动比较慢，不畅通。导致的结果就是在货物流动下，规模上去，成本降低，大量的人进入工业化，但是思想的流动停留在少数地区，也就是说创新动能停留在少数地区，结果是人类发展过程中间出现“大分流”。一部分国家进入了全球化，也进入了工业化，但是仍处于比较贫困境界，主要是因为它思想不流动，思想流动和创新仅发生在少数的国家，所以那些国家是创新的。由于其他国家思想的不流动，也就是创新不流动，导致人类很长一段时间处于所谓的“大分流时代”。