其实在1000年前到2000年前，从汉到唐，郑洛西是整个中国高质量发展的领头羊。现在郑洛西又面临着一个能否在高质量发展中成为领头羊的问题，其中要打好碳达峰、碳中和的硬仗。这个硬仗是怎么来的？我们可以看到，如果说我们的碳排放是一个生态阻击的话，中国的生态阻击占的分量非常大，总量是美国和欧盟的总和。

我今天演讲的主题是碳中和。

其实在1000年前到2000年前，从汉到唐，郑洛西是整个中国高质量发展的领头羊。现在郑洛西又面临着一个能否在高质量发展中成为领头羊的问题，其中要打好碳达峰、碳中和的硬仗。这个硬仗是怎么来的？我们可以看到，如果说我们的碳排放是一个生态阻击的话，中国的生态阻击占的分量非常大，总量是美国和欧盟的总和。

美国等国家在2007年就已经碳达峰，但是达到碳中和的时间是很长的，中国跟他们的区别就是碳达峰到碳中和时间很短。这个情况下就要求各个省、各个都市连绵带，率先于全国来碳达峰、碳中和。因此我们要抢时间，抢什么时间？抢二氧化碳的累计排放量与排放比的下降。现在中国的累计排放还处在美国、欧盟之后，所以联合国提出应对气候变化，各国有共同的目标，而我国也提出了自己的目标，要在2030年碳达峰，并让碳排放量逐步下降。其中全国各省，尤其是郑洛西城市带，都将会承担很大的责任。

我们着重谈一下英国。郑洛西地域面积跟英国差不多，人口也是英国的60%左右，因此可以进行相互对标。英国在控制碳排放方面进展很快，在经合组织(OECD)国家它是领先的。它的领先是怎么获得的？它的电力去煤占40%，清洁工业占40%，清洁工业实际上是工业去煤，这两块加起来就80%。这两块是我们郑洛西的短板，我们电力主要是煤电，我们的工业原料与燃料也主要是煤，所以我们的电力去煤和工业去煤进度较慢。可再生能源利用率快速提高。这两项提高以后，英国的人均碳排放就大大低于美国，只有美国的1/2不到。因而英国的控制碳排放模式在OECD中是最成功的。

那么我们郑洛西能不能这样做？首先我们要看到，郑洛西的工业用能很高。我们要去煤来发展工业，难度非常大。我们的电90%以上也是煤供应的。同时改用天然气也做不到，因为我国生产和进口的天然气不可能供应郑洛西，只能供应京津冀。

但是我们也有一个好的方向，就是太阳能光伏和陆上风电，这两块郑洛西后来居上，成为低碳发展样板的重头戏。大家可以看到，太阳能的光伏在这十年之内降低了82%的价格，同时效率提高了20%。陆上风电的价格下降得比较快，从技术上看，十年之内，也就是说碳达峰之前还可以降低50%的成本。这给了我们一个巨大的希望。