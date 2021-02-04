郑洛西高质量发展合作带建设引发热议

26日下午，黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会分会场活动——建设郑洛西高质量发展合作带座谈交流会召开，与会嘉宾围绕如何更好更快地融入郑洛西高质量发展合作带，推动区域经济高质量发展建言献策。大家表示，要齐心协力将郑洛西高质量发展合作带打造成生态带、科创带、产业带、文化带。

26日下午，黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会分会场活动——建设郑洛西高质量发展合作带座谈交流会召开，与会嘉宾围绕如何更好更快地融入郑洛西高质量发展合作带，推动区域经济高质量发展建言献策。大家表示，要齐心协力将郑洛西高质量发展合作带打造成生态带、科创带、产业带、文化带。

以生态为底色 推进区域一体化治理

在洛阳，黄河蜿蜒96公里。近年，洛阳市积极融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，着力推动生态环境治理体系和治理能力现代化水平提升，良好生态环境已成为最亮底色。洛阳市委常委、常务副市长王琰君表示，郑洛西高质量发展合作带建设应坚持生态打底，把生态环境保护联保联治贯穿黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设全过程，协同推进黄河沿线的渭河、汾河、伊洛河及秦岭、伏牛山生态资源的保护，推动黄河流域生态空间一体化保护和环境协同化治理。

郑州市副市长陈宏伟说，郑州将以更大的力度加强生态保护，坚持生态优先、绿色发展的导向，统筹推进生态修复、资源保护、污染治理，处理好黄河与城市、沿黄地区与中心城区的关系，加快建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区，让绿色成为城市高质量发展的鲜明底色。

“郑洛西高质量发展合作带和晋陕豫黄河金三角区域同属黄河中下游核心区，是黄河水沙矛盾的主要集中区域，解决好这一地带的水和沙也就抓住了黄河治理的重点。”三门峡市有关负责同志表示，三门峡将与两大区域沿黄地市携手，以流域为主体，统筹做好上下游、左右岸、干支流的协同治理。

以科创为引领 构建区域创新共同体

“郑洛西高质量发展合作带要构建区域创新共同体，加强人才流动和科研资源共享，形成优势互补、各具特色的协同发展格局。”咸阳市委常委、副市长曹汉平建议，协同推进科技成果转化，建立郑洛西技术交易市场联盟，推动技术交易市场的互联互通，加强区域技术合作，共建科技成果转化高地和国家级科研成果孵化基地，联合成立郑洛西高质量发展产业基金，支持区域内战略性新兴产业发展。

西安市政府副秘书长樊军荣表示，郑洛西高质量发展合作带建设应聚焦科教资源共享，深化科技协同创新。他建议，整合郑洛西高质量发展合作带各城市高校、科研院所、企业的创新资源，共建科技资源大市场，围绕高端装备制造等产业开展关键核心技术和产业共性技术攻关，推动重点产业和关键技术的创新。

陈宏伟表示，郑州将以更大的投入聚焦创新资源，打造沿黄科创带，推动以人才为核心的创新要素集聚。同时，围绕产业链完善创新链，利用创新链培育产业链，与沿黄兄弟城市一道，推动郑州都市圈与洛阳都市圈、西安都市圈、晋陕豫黄河金三角区域的协调联动，打造国家极具活力的区域创新中心。