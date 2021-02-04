洛阳牡丹不仅“甲”天下 还逐步实现“遍”天下

眼下，洛阳中晚期牡丹和高山牡丹花开正艳，在北京、甘肃、陕西等地“安家”的洛阳牡丹，有的正处在盛花期，有的含苞待放。

眼下，洛阳中晚期牡丹和高山牡丹花开正艳，在北京、甘肃、陕西等地“安家”的洛阳牡丹，有的正处在盛花期，有的含苞待放。

近年，洛阳牡丹屡次“走”出去，在全国20多个省、自治区、直辖市及世界10多个国家和地区“落户”，或举办花事活动或建洛阳牡丹园，让洛阳牡丹不仅“甲”天下，还逐步实现“遍”天下。今天，我们选取部分刊出，以窥洛阳牡丹向外传播之路。

西藏 拉萨

2013年至2014年，我市支援拉萨种植油用牡丹205亩，观赏牡丹(芍药)3000株。

陕西 西安

2007年，由洛阳市政府在西安交大捐建的洛阳牡丹园建成，5112株洛阳牡丹在此“落户”。2019年，洛阳牡丹花开西安交通大学创新港校区牡丹园，该牡丹园占地50余亩。

北京

2016年4月，1.2万盆洛阳牡丹亮相北京故宫博物院。2018年9月，1000多株洛阳红牡丹，在故宫成功种植。洛阳牡丹还多次出现在外交部推介活动、北京世园会等大型活动现场。

山东 青岛

2014年4月，洛阳牡丹赴青岛参加世界园艺博览会，在“中国牡丹、芍药盆花及新品种展览与竞赛”专题展中，荣获1个总冠军、3个分组冠军、13个金奖(金奖共18个)、31个银奖、50个铜奖。