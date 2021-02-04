魏建平现场督导调研秦岭防洪渠综合治理工作

26日，市委常委、市政府党组成员魏建平现场督导调研秦岭防洪渠综合治理工作。

26日，市委常委、市政府党组成员魏建平现场督导调研秦岭防洪渠综合治理工作。

秦岭防洪渠综合治理是市委、市政府确定的“四河五渠”综合治理的重点项目之一。按照规划，将在渠道景观改造的基础上，结合堤顶景观游园建设，着力修复城市水系，补齐配套设施，打造宜居宜业的生活示范带。

魏建平实地察看工程建设进度，详细了解今年以来树木移栽、剪伐清理、河道内渠底及护坡平整等工程进展情况，现场协调解决项目推进遇到的问题，对做好下一步工作提出要求。他强调，市住建局和涧西区、高新区要切实提升站位，认真履行各自职责，把建好用好秦岭防洪渠作为推进我市生态文明建设的示范工程来打造，着力克服困难、破解瓶颈，加快工程建设进度。要强化部门协调联动，落实“马路办公”要求，统筹好工程建设、扬尘管控和施工安全，汛期前完成渠道清淤工作，确保今年年底前完成秦岭防洪渠治理任务，实现“四河五渠”治理任务整体清零的目标。(记者 李东慧)