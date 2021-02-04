省人大常委会执法检查组来洛开展执法检查

26日至昨日，省人大常委会副主任徐济超带领执法检查组来洛，对高等教育法贯彻执行情况进行执法检查。

26日至昨日，省人大常委会副主任徐济超带领执法检查组来洛，对高等教育法贯彻执行情况进行执法检查。

检查组先后到河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院，全面了解了各学校的人才培养、教育教学、科技创新、后勤服务等方面情况。在随后召开的座谈会上，检查组听取了我市贯彻执行高等教育法总体情况汇报，河南科技大学等单位相关负责人进行了发言。

检查组对我市近年来高等教育发展工作成效给予充分肯定，指出大学建设要坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，抓住历史机遇，紧扣时代脉搏，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，更好为改革开放和社会主义现代化建设服务。新发展阶段高等教育要有新担当新作为，各高校要以党的十九届五中全会提出的“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”为导向，牢固树立自立自强的高等教育发展意识。各级人大要在高教结构调整、高教质量提升、高教服务效能提升、高教改革开放深化、师资队伍建设上加强执法检查，全面贯彻实施高等教育法，加快构建高质量高等教育体系，促进高等教育在新发展阶段实现新的跨越提升。

省人大教科文卫委员会主任委员、省人大常委会教科文卫工委主任朱清孟，省人大常委会和省教育厅有关负责人，市领导雷雪芹、贺敏参加活动。(记者 智慧 实习生 苑曼琳)