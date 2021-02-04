我演讲的题目是《大时空背景下郑洛西高质量发展的战略与路径》，我将从背景、战略、路径三个方面作汇报。

我演讲的题目是《大时空背景下郑洛西高质量发展的战略与路径》，我将从背景、战略、路径三个方面作汇报。

一、大时空背景下的郑洛西高质量发展

首先，放在全球视角下。两河流域、尼罗河流域、印度河流域、黄河流域成为四大人类文明最早诞生的地区，分别对应于古巴比伦、古埃及、古印度和古中国四大文明古国。而其中，只有依托黄河流域起源的中华文明成为世界上古老且从未曾中断的文明。基于最新的全球夜间灯光数据、人口栅格数据、建成区数据等分析后可以发现，大河流域仍然是人类居住、企业生产的集聚地，人口和企业分布与河流位置高度耦合。郑洛西高质量发展合作带本质上是在生态保护背景前提下，建设一个大都市连绵带。在世界上沿江、靠湖、近海沿线城市聚集都有联点成线、集聚成带的特征。

具体从黄河流域夜间灯光数据分析来看，郑州都市圈、洛阳都市圈和西安都市圈的夜间灯光集中连片程度较高，是黄河流域经济较为发达的地区。从郑洛西高质量发展合作带来看，我们基于灯光、人口、建成区和企业分布的最新数据，发现郑洛西是在生态保护的前提背景下，以黄河文化为纽带，黄河流域人口密度最大、经济最活跃、发展潜力最大的地区之一。因此，立足于国际大河流域的全球视野，构建郑洛西高质量发展合作带具有重要意义。

第二，放在国家要求下。首先，实现郑洛西高质量发展是国家战略的要求。2020年8月，中共中央政治局审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，指出要把黄河流域生态保护和高质量发展作为事关中华民族伟大复兴的千秋大计。2020年10月，中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，明确了“郑洛西高质量发展合作带”重点任务。其次，我们提出郑洛西高质量发展是优化国土空间布局、构建中国“钻石”菱形经济发展空间格局的要求。从国家重大战略规划布局的层面上看，郑洛西高质量发展合作带极有可能被打造成为中国经济增长的“第五极”，对于完善中国经济发展格局，连接东西、贯通南北具有重要的战略意义。再次，郑洛西高质量发展也是缩小南北差距、实现中西平衡、促进区域协调发展的要求。最后，郑州、洛阳、西安，还有成都、重庆，已从改革开放前40年的内陆腹地，到如今对海开放、对西陆地开放的共同前沿，在“海权”转向“陆权海权”并重的时代，实现郑洛西高质量发展，对于拓展中国成为全球性超级大国所需的经济纵深具有重要意义。

第三，放在历史维度中。郑洛西处于中原文化核心区，关中文化和河洛文化交相辉映。中华文明的起源、商业的萌芽、古代科技艺术的巅峰无不发生在郑洛西这条厚重的文化带上。

第四，放在现实基础上。郑洛西高质量发展合作带建设并非“无源之水”，郑州都市圈、洛阳都市圈、西安都市圈、黄河金三角四地联动，打造全国区域协调发展和高品质合作的示范区和引领区存在着无限可能。从郑洛西城市发展来看，2020年，郑州、西安、洛阳的GDP占比分别为22.5%、18.79%和9.61%，处于前三位。从区域内常住人口、财政支出、人均GDP和人均可支配收入排名来看，三地也均排在前列。在众多城市中，郑州、西安、洛阳是郑洛西高质量发展合作带内三张最耀眼的名片。将郑洛西高质量发展合作带与广深科技创新走廊、成渝发展轴、苏南现代化建设示范区、G60科创走廊、皖江经济带、京津走廊、济青发展轴进行对比，可以发现，在这些经济带中，郑洛西人口位于第一位，GDP总量位于第五位，发展潜力巨大。

从合作发展上看，我们基于多种大数据构建了城市间合作的流量数据，发现郑洛西高质量发展合作带内的城市合作既有政府引导，更重要的是又有市场主导。从上市公司企业关联数据可以看到，郑洛西高质量发展合作带的城市交流合作呈现出“多节点”“多线程”的特点。郑州、洛阳、西安在城市合作网络中是重要节点、战略枢纽。从高铁网络联系上看，郑州到西安每天单向高铁班次可以达到109次，已经超过成都和重庆间的高铁频次。从微博相互关注度来看，三地在民间老百姓的关注流、粉丝流和好友流方面都是互动最为频繁的。