洛龙区人民法院成立少年法庭

近日，洛龙区人民法院少年法庭挂牌，有助于深入推进少年审判工作，进一步强化对未成年人合法权益的保护。

近日，洛龙区人民法院少年法庭挂牌，有助于深入推进少年审判工作，进一步强化对未成年人合法权益的保护。

该院成立少年法庭旨在贯彻落实最高人民法院《关于加强新时代未成年人审判工作的意见》，切实做好未成年人保护工作，提升未成年人审判工作水平，其审理范围包括涉及未成年人的民事案件和行政案件。

“少年法庭的成立，有利于将婚姻家庭、抚养关系、侵权等涉及未成年人的民事案件和行政案件集约化归口审判，从而探索推行符合未成年人心理和生理特点的专业化审判工作机制。”该院有关负责人介绍，该院将加强少年法庭专业化、职业化建设，不断增强未成年人审判队伍的司法能力，同时，加强与公安、检察、司法行政等部门的协作配合，确保未成年人依法得到特殊、优先保护。

此外，少年法庭还将开展送法进校园(社区)、家长课堂、巡回审判、模拟法庭等活动，宣传普及新时代未成年人保护工作理念、思路和法律规定，为未成年人及其家长、学校等提供精准法律帮助，助力平安校园建设，为未成年人营造良好的成长环境。（记者 申利超 通讯员 张俊望 高书峰）