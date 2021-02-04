新华全媒+｜穿越回北魏！真人版《帝后礼佛图》，你见过吗？

在河南洛阳龙门石窟宾阳中洞内，原本雕刻着北魏时期的石刻艺术珍宝——《帝后礼佛图》浮雕。

在河南洛阳龙门石窟宾阳中洞内，原本雕刻着北魏时期的石刻艺术珍宝——《帝后礼佛图》浮雕。 在河南洛阳龙门石窟宾阳中洞内，原本雕刻着北魏时期的石刻艺术珍宝——《帝后礼佛图》浮雕。 上世纪30年代，这一组两幅国宝惨遭盗凿破坏，流散海外，成为民族之痛，文化之殇。 今天，我们通过装束复原和情景演绎，让国宝“复活”，穿越千年时光，再现文化盛景。 欢迎走进，真人版《帝后礼佛图》！ 出品人：王丁 监制：王圣志桂娟 编导：袁月明 执行导演：王晓鸽 特邀摄影：李毅哲 拍摄统筹：张帅 视频制作：“在洛阳”团队 造型演绎：泽万原创设计、大美模特培训 学术支持：龙门石窟研究院 鸣谢：中共洛阳市委宣传部、龙门石窟管委会 新华社河南分社出品 新华社音视频部制作④