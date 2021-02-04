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新华全媒+｜穿越回北魏！真人版《帝后礼佛图》，你见过吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 新华社 2021.04.28 08:16

　　在河南洛阳龙门石窟宾阳中洞内，原本雕刻着北魏时期的石刻艺术珍宝——《帝后礼佛图》浮雕。

　　上世纪30年代，这一组两幅国宝惨遭盗凿破坏，流散海外，成为民族之痛，文化之殇。

　　今天，我们通过装束复原和情景演绎，让国宝“复活”，穿越千年时光，再现文化盛景。

　　欢迎走进，真人版《帝后礼佛图》！

　　出品人：王丁

　　监制：王圣志桂娟

　　编导：袁月明

　　执行导演：王晓鸽

　　特邀摄影：李毅哲

　　拍摄统筹：张帅

　　视频制作：“在洛阳”团队

　　造型演绎：泽万原创设计、大美模特培训

　　学术支持：龙门石窟研究院

　　鸣谢：中共洛阳市委宣传部、龙门石窟管委会

　　新华社河南分社出品

　　新华社音视频部制作④
[ 责任编辑：马佳佳]
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