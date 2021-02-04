今日洛阳晴天间多云 气温14℃到24℃

预计洛阳今天晴天间多云，偏西风3级左右，气温14℃到24℃。

近日，无人机俯瞰孟津区白鹤镇西部山区，漫山遍野的泡桐花竞相绽放，唯美浪漫。 记者 李卫超 通讯员 郑占波 王成斌 摄

昨天，洛阳气温继续回升，市区最高气温超过了26℃，走在街上，已经有人穿上了短袖、短裤。

在华北地区经历升温和沙尘的时候，华南、江南地区却在经受强降水的考验，有网友打趣：“华南暴雨下成‘河’，华北风沙吹成‘坨’”。

昨天一早，中央气象台继续发布沙尘蓝色预警，包括河南在内的十几个北方省份都将出现不同强度的扬沙或浮尘天气。眼下，我国北方正在经历一次弱冷空气过程，除了刮风和沙尘，气温也有小幅下降，今天洛阳气温就比昨天要低一些。但是，随着弱冷空气离开，接下来北方地区又要迎来一轮猛烈的大回暖，预计明天洛阳最高气温29℃，有点入夏的感觉。

市气象台预测，本周内我市基本没有降水，晴好天气“唱主角”，气温回升比较明显，咱家里“压箱底”的短袖可以拿出来了，但需要注意，早晚气温依然不高，一凉一热很容易感冒。

来看看今明两天的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来高空受西北气流控制，我市以晴好天气为主，预计今天晴天间多云，偏西风3级左右，气温14℃到24℃；明天晴天间多云，西南风3级到4级，气温10℃到29℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)