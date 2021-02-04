洛阳警民“零距离”！这样的普法游园会很有范儿

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”今日17时，一阵嘹亮的歌声响彻建业凯旋广场一楼大厅，身着笔挺制服的四名警官手持话筒缓缓走上舞台，他们身姿挺拔，神情专注，边唱边摇动手中的五星红旗，将饱满的爱国热情以歌声传递。

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”今日17时，一阵嘹亮的歌声响彻建业凯旋广场一楼大厅，身着笔挺制服的四名警官手持话筒缓缓走上舞台，他们身姿挺拔，神情专注，边唱边摇动手中的五星红旗，将饱满的爱国热情以歌声传递。悠扬的歌声萦绕耳畔，过往行人纷纷驻足，拿出手机拍摄这动人的一幕，也有不少市民挥舞手中的红旗跟着哼唱……

伴随着一首《我和我的祖国》“快闪”合唱，“相约你和我警民零距离”洛阳警民通2021警粉普法游园会在西工区建业凯旋广场拉开序幕，洛阳公安交警、特警、治安、禁毒、刑侦、警航等警种分别开设展位，与市民零距离接触。

我们的人民警察平时如何工作？怎样追踪嫌疑人？都使用哪些高科技设备？今天的普法游园会，就为大家揭开了这层神秘的面纱。

与民警面对面交流，亲眼见到各警种不同的警用设备，亲耳听民警讲述设备用途，还能亲手触摸感受，甚至能拿起枪械合影……前所未有的体验瞬间点燃在场市民的热情，每个警种的展位前都人头攒动。

交通警察支队展位的警用摩托威风凛凛，成了市民的合影打卡首选；警务航空队以充满科技感的无人机和无人机反制枪引足了眼球……

最受欢迎的莫过于特殊警务支队展位。特警展位上陈列了电击手套、激光眩目器、虎鲨电击枪等各种防暴装备，还展示出了一系列枪械供市民体验。冲锋枪、步枪、手枪……每一样都能激起围观市民的好奇心，大家有序拿起枪械认真观察，并在指导下持枪摆出各种潇洒的姿势过一把“警察瘾”。

游园会现场还开展了寻宝打卡，普法知识问答赢奖品等活动，吸引了不同年龄阶段的市民踊跃参与，希望通过这种寓教于乐的活动方式，让市民在游戏中对防诈、交通安全等知识更加了解。(见习记者 曲若凡 文/图)