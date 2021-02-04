洛阳警方公布经济犯罪中心举报电话

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为进一步优化营商环境，护航现代化洛阳都市圈建设，洛阳警方设立经济犯罪案件线索举报电话，24小时专人值守，接受社会各界对经济犯罪案件的举报。
为进一步优化营商环境，护航现代化洛阳都市圈建设，洛阳警方设立经济犯罪案件线索举报电话，24小时专人值守，接受社会各界对经济犯罪案件的举报。
洛阳市公安局经济犯罪中心举报电话：63935087
各分县局经济犯罪举报电话如下：
序号 单位 电话
1、涧西：0379-62934110
2、瀍河：0379-63551260
3、老城：0379-65612110
4、龙门：0379-65983369
5、洛龙：0379-62935110
6、西工：0379-61101740
7、伊滨：0379-67475110
8、高新：0379-64320110
9、栾川：0379-66827110
10、嵩县：0379-66311110
11、孟津：0379-63085928
12、汝阳：0379—68259110
13、新安：0379-63138070
14、偃师：0379-63137103，0379-63137102
15、伊川：0379-63138657
16、宜阳：0379-63130027
17、吉利：0379-66935040
18、洛宁：0379-69255110
（洛报融媒记者 申利超 通讯员 程昊）