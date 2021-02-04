洛阳警方公布经济犯罪中心举报电话

为进一步优化营商环境，护航现代化洛阳都市圈建设，洛阳警方设立经济犯罪案件线索举报电话，24小时专人值守，接受社会各界对经济犯罪案件的举报。 为进一步优化营商环境，护航现代化洛阳都市圈建设，洛阳警方设立经济犯罪案件线索举报电话，24小时专人值守，接受社会各界对经济犯罪案件的举报。 洛阳市公安局经济犯罪中心举报电话：63935087 各分县局经济犯罪举报电话如下： 序号 单位 电话 1、涧西：0379-62934110 2、瀍河：0379-63551260 3、老城：0379-65612110 4、龙门：0379-65983369 5、洛龙：0379-62935110 6、西工：0379-61101740 7、伊滨：0379-67475110 8、高新：0379-64320110 9、栾川：0379-66827110 10、嵩县：0379-66311110 11、孟津：0379-63085928 12、汝阳：0379—68259110 13、新安：0379-63138070 14、偃师：0379-63137103，0379-63137102 15、伊川：0379-63138657 16、宜阳：0379-63130027 17、吉利：0379-66935040 18、洛宁：0379-69255110 （洛报融媒记者 申利超 通讯员 程昊）