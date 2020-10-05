李亚主持召开市委常委会会议研究经济工作

27日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达代省长王凯来洛调研有关指示要求，分析研判一季度全市经济运行及重点项目建设进展情况、市级领导分包重点项目责任落实情况、2021年市重点民生实事进展情况等，研究部署二季度重点工作。

李亚在主持召开市委常委会会议研究经济工作时强调

辩证清醒看待形势

精准施策狠抓落实

27日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达代省长王凯来洛调研有关指示要求，分析研判一季度全市经济运行及重点项目建设进展情况、市级领导分包重点项目责任落实情况、2021年市重点民生实事进展情况等，研究部署二季度重点工作。

会议指出，代省长王凯轻车简从来洛调研，对制造业高质量发展、保护传承红色资源等工作提出具体要求，肯定了洛阳工作，传递了省委省政府对洛阳的关心厚爱。各级各部门要认真落实代省长王凯来洛调研指示要求，坚定信心、埋头工作，扎实做好经济社会发展各项重点工作，在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中，探索走好富有洛阳特色的高质量发展路子。

与会市级领导和市直有关部门负责同志结合各自工作实际，对一季度我市经济运行情况作了深入分析，对做好二季度工作提出了意见建议。会议指出，要辩证清醒看待形势，坚定高质量发展的信心决心。完整、准确、全面贯彻新发展理念，既要透过经济运行指标看到背后本质和关联，又要充分认识到持续向好的基本面没有变、有利于洛阳的机遇优势在叠加，立足大局大势，保持战略定力，强化担当作为，加强科学调度，切实办好洛阳自己的事，始终保持行稳致远的良好态势。

会议强调，要精准施策狠抓落实，圆满完成各项目标任务。要始终坚持稳中求进，紧盯主要经济指标，加强精准分析研判，强化定向调控、相机调控、精准调控，扩大合理有效投资，积极谋划“五一”假期和二季度促消费活动。要持续推进制造业高质量发展，在产业体系配套完善上下更大功夫，实施更高水平“三大改造”，持续推进“6+3+X”新型产业园区建设，有的放矢做好强链、延链、补链、固链，高质量推动既定产业项目建设，常态化开展好“联企入企惠企助企”活动。要加快推进“三力联动”，加快形成“一谷两廊四中心”科技创新空间布局，务实推进新一轮“双倍增”行动，巩固提升自贸区、综保区、跨境电商综试区等场域载体功能，聚焦聚力做好今年既定各项改革事项。要着力抓好重点项目、场域载体建设，吸引各类发展要素加速汇集，不断厚植新时代洛阳高质量发展的新优势。要始终坚持以人民为中心发展思想，全面提高人民群众生活品质，高质量办好重点民生实事，巩固好脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，不断提高人民群众获得感满意度。要强化科学统筹，抓好常态化疫情防控，深化党史学习教育，扎实做好县乡领导班子换届，持续做好政法队伍教育整顿，高度重视风险防范，确保社会大局和谐稳定。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)