洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

李亚主持召开市委常委会会议研究经济工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.27 20:23

李亚在主持召开市委常委会会议研究经济工作时强调
辩证清醒看待形势
精准施策狠抓落实

　　27日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达代省长王凯来洛调研有关指示要求，分析研判一季度全市经济运行及重点项目建设进展情况、市级领导分包重点项目责任落实情况、2021年市重点民生实事进展情况等，研究部署二季度重点工作。

　　会议指出，代省长王凯轻车简从来洛调研，对制造业高质量发展、保护传承红色资源等工作提出具体要求，肯定了洛阳工作，传递了省委省政府对洛阳的关心厚爱。各级各部门要认真落实代省长王凯来洛调研指示要求，坚定信心、埋头工作，扎实做好经济社会发展各项重点工作，在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中，探索走好富有洛阳特色的高质量发展路子。

　　与会市级领导和市直有关部门负责同志结合各自工作实际，对一季度我市经济运行情况作了深入分析，对做好二季度工作提出了意见建议。会议指出，要辩证清醒看待形势，坚定高质量发展的信心决心。完整、准确、全面贯彻新发展理念，既要透过经济运行指标看到背后本质和关联，又要充分认识到持续向好的基本面没有变、有利于洛阳的机遇优势在叠加，立足大局大势，保持战略定力，强化担当作为，加强科学调度，切实办好洛阳自己的事，始终保持行稳致远的良好态势。

　　会议强调，要精准施策狠抓落实，圆满完成各项目标任务。要始终坚持稳中求进，紧盯主要经济指标，加强精准分析研判，强化定向调控、相机调控、精准调控，扩大合理有效投资，积极谋划“五一”假期和二季度促消费活动。要持续推进制造业高质量发展，在产业体系配套完善上下更大功夫，实施更高水平“三大改造”，持续推进“6+3+X”新型产业园区建设，有的放矢做好强链、延链、补链、固链，高质量推动既定产业项目建设，常态化开展好“联企入企惠企助企”活动。要加快推进“三力联动”，加快形成“一谷两廊四中心”科技创新空间布局，务实推进新一轮“双倍增”行动，巩固提升自贸区、综保区、跨境电商综试区等场域载体功能，聚焦聚力做好今年既定各项改革事项。要着力抓好重点项目、场域载体建设，吸引各类发展要素加速汇集，不断厚植新时代洛阳高质量发展的新优势。要始终坚持以人民为中心发展思想，全面提高人民群众生活品质，高质量办好重点民生实事，巩固好脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，不断提高人民群众获得感满意度。要强化科学统筹，抓好常态化疫情防控，深化党史学习教育，扎实做好县乡领导班子换届，持续做好政法队伍教育整顿，高度重视风险防范，确保社会大局和谐稳定。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 在洛参加座谈会期间 与会嘉宾纷纷为洛...
  • 立足洛阳看西安：古都西安的“绿色答卷”
  • 洛阳下发通知要求严肃换届纪律 确保换...
  • 奏响黄河流域高质量发展协奏曲
  • 今年首次“超级月亮”天象将在今夜上演
  • 因为牡丹，更多人感受到“洛阳温度”
  • 行车调度员：轨道交通“最强大脑” 反...
  • 洛阳市召开庆祝“五一”国际劳动节暨...
  • 学校扩容、老旧小区改造……洛阳孟津...
  • “购时惠”品牌上线鹰城 助力洛阳都市...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    樱桃红了

    蜻蜓蜕变

    四月的争艳

    雕塑公园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605