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牡丹产业领域专家学者齐聚洛阳 只为这件事儿……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.27 19:56

　　“牡丹不只是好看”，牡丹籽油是我国重点发展的木本油料作物。4月26日，作为第39届中国洛阳牡丹文化节的重要活动之一，《牡丹籽油》国家标准制定暨油用牡丹产业发展研讨会在洛阳召开。

　　本次研讨会由全国粮油标准化委员会油料及油脂分技术委员会、中国经济林协会牡丹分会、河南省林业局、洛阳市人民政府共同主办，洛阳市林业局承办。与会专家围绕《牡丹籽油》国家标准制定和油用牡丹产业发展、促进牡丹籽资源的开发利用、洛阳牡丹与城市IP等话题展开研讨，为洛阳牡丹产业高质量发展把脉问诊、建言献策。

　　牡丹籽油未来可期

　　牡丹籽油是中国独有的木本油料作物，也是国家基于维护粮油安全大力发展的品种。近年，牡丹籽油被国家列入新资源食品名录。

　　“牡丹籽油主打健康牌，不饱和脂肪酸含量90%以上，α-亚麻酸含量也超过40%，对人体健康有着极其重要的作用，有‘液体黄金’之称。”全国粮油标准化技术委员会油料及油脂分技术委员会主任何东平说。随着消费需求日趋多元化，牡丹籽油的高质量、高品质特性恰好填补市场空白，发展前景良好。

　　市林业局提供的统计数据显示：截至2020年年底，全市牡丹种植面积累计达36万亩，其中油用牡丹种植面积达31万亩，特别是在强佑集团、万景祥等一批龙头企业带动下，一批高标准建设的牡丹籽油加工基地陆续投用，形成了一条完整的牡丹籽油种产销产业链，掀起了新一轮油用牡丹产业发展的热潮。

　　“当前，我国油用牡丹种植面积迅速扩大，产业发展势头喜人，但由于没有国家标准，产业发展面临诸多问题。”国家林草局原副局长李育材坦言。经过多方推动，去年5月《牡丹籽油》国家标准制定启动，目前相关工作正有序推进，已经到了“临门一脚”的关键阶段。此次在洛阳召开的研讨会对推动《牡丹籽油》国家标准的制定、助力牡丹籽油“市场突围”具有关键作用。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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