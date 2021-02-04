洛龙区文化志愿者义演进社区活动启动

4月27日下午，洛龙区60余名文化志愿者走进古城街道龙祥社区开展义演活动。
4月27日下午，洛龙区60余名文化志愿者走进古城街道龙祥社区开展义演活动。
4月27日下午，洛龙区60余名文化志愿者走进古城街道龙祥社区开展义演活动。
活动现场，文化志愿者们以舞蹈、独唱、歌曲串烧等形式，表演了20余个以“颂党、爱党、跟党走”为主题的文艺节目。精彩的表演赢得了社区居民的喜爱和赞誉。
此次活动是洛龙区结合党史学习教育“我为群众办实事”主题活动和全省“2021寻找村宝——乡村志愿服务行”而开展的“洛龙文化志愿者义演乡村(社区)”的首场活动。
据了解，义演活动将一直持续到今年年底，将先后进入该区100余个乡村和社区进行演出，努力满足人民群众日益增长的精神文化需求。到今年年底，预计参与文化活动的志愿者将超过5000余人次。(洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 苟华云)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605