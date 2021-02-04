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洛龙区文化志愿者义演进社区活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.27 19:47

　　4月27日下午，洛龙区60余名文化志愿者走进古城街道龙祥社区开展义演活动。

洛龙区义演进社区

　　活动现场，文化志愿者们以舞蹈、独唱、歌曲串烧等形式，表演了20余个以“颂党、爱党、跟党走”为主题的文艺节目。精彩的表演赢得了社区居民的喜爱和赞誉。

洛龙区义演进社区

　　此次活动是洛龙区结合党史学习教育“我为群众办实事”主题活动和全省“2021寻找村宝——乡村志愿服务行”而开展的“洛龙文化志愿者义演乡村(社区)”的首场活动。

洛龙区义演进社区

　　据了解，义演活动将一直持续到今年年底，将先后进入该区100余个乡村和社区进行演出，努力满足人民群众日益增长的精神文化需求。到今年年底，预计参与文化活动的志愿者将超过5000余人次。(洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 苟华云)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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