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全国音乐教育精准帮扶艺术素养进校园项目落地洛阳市瀍河区21所试点中小学【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.27 19:04

　　以中央音乐学院专业教育资源为背景的艺术素养项目将通过远程方式为我市首批21所试点中小学校学生讲授音乐课，并定期进行音乐类艺术素养考核活动，推动孩子们音乐素养水平的提高。这是记者从27日举办的全国音乐教育精准帮扶艺术素养进校园公益项目启动仪式上了解到的。

　　全国音乐教育精准帮扶艺术素养进校园公益项目面向中小学进行艺术素养普及，通过“艺术素养考核”、“艺术素养课程”和“远程音乐课”的推进，让教师、学校以及教育部门了解当地中小学生的实际音乐素养水平，并有针对性地提供艺术素养提高的解决方案。艺术素养课程分为系统课程和特色课程，将逐渐丰富和深化试点学校学生们的艺术素养教学水平。

　　中央音乐学院现代远程音乐教育学院培训部主任何琪傲娃介绍，首批试点学校重点开展的艺术素养(音乐类)考核与系统课程，包括音乐知识、音乐能力(包括听、唱、创编)、音乐文化等维度，围绕音乐听觉的体验，帮助掌握音乐的知识与技能，扩大音乐文化的视野，培养良好的音乐爱好。

　　据悉，这次试点使用的艺术测评系统能直观地了解学生的艺术素养水平，便于开展日常教学，同时也完善了学校的艺术教育体系。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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