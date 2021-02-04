“品牌+农业”让洛阳特色农业香飘万里【视频】

“五千年河洛味道，十三朝首膳之选”。前不久，随着“洛阳源耕”冠名高铁动车组列车从北京西站首发，洛阳农产品区域公共品牌“搭乘”高铁驰骋大江南北、走向全国。

“五千年河洛味道，十三朝首膳之选”。前不久，随着“洛阳源耕”冠名高铁动车组列车从北京西站首发，洛阳农产品区域公共品牌“搭乘”高铁驰骋大江南北、走向全国。

“列车上，乘客扫一扫座位旁边的二维码、线上下单，洛阳源耕旗舰店即刻打包发货，让河洛味道第一时间抵达餐桌。”“洛阳源耕”品牌推广负责人裴佳说。

“洛阳源耕”区域品牌产品琳琅满目

置身“洛阳源耕”品牌旗舰店，林果山珍琳琅满目、色彩斑斓，宛如一幅丰收的水彩画。拿富硒小米、高山杂粮来说，经过一番“梳妆打扮”之后，粗犷的“麻袋装”变成了精致的小包装，价格拉高了一大截，也更受消费者青睐。

审视洛阳农业，在“五山四岭一分川”的广袤山区沟域，日照时间长、水资源充沛、生物物种多样，由此孕育了高山杂粮、时令小杂果、道地中药材等地域特色鲜明的丰富物产。截至2020年底，作为闯市场的“金字招牌”，全市以绿色、有机、地理标志和名特优新农产品为主的特色农产品品牌总数达到263个。比如，上戈苹果、新安樱桃、偃师葡萄、孟津梨、汝阳杜仲等在省内外都颇有名气。