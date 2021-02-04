“五一”假期消费提醒：加强防范侵权意识 保护自身合法权益

五一假期将至，旅游、购物、餐饮等消费也将迎来高峰。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心、洛阳市消协发布消费提醒，请您加强防范侵权意识，保护自身合法权益。

五一假期将至，旅游、购物、餐饮等消费也将迎来高峰。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心、洛阳市消协发布消费提醒，请您加强防范侵权意识，保护自身合法权益。

制定出行计划，确保安全出游。不要轻易相信街头、朋友圈等发送的旅游小广告，挑选资质健全、证照齐全、信誉良好的旅行社，同时做到货比三家，理性看待旅行社之间的低价竞争；在签订旅游合同时，要明确双方的权利和义务，约定好旅游行程(包括交通工具、旅游景点、住宿标准、娱乐标准、购物次数等)，如有异议，应与旅行社商定后再进行签约。妥善保管好旅游合同、旅游行程表、收据和购物凭证等，以便出现纠纷时及时有效进行维权。在旅游景点或旅游行程安排的购物活动中，消费者应注意商品是否明码标价，以免造成经济损失。选择自助出行特别是前往热点旅游地的消费者，尽量选择信誉较好、性价比高、客流量适宜的酒店，尽早预订。