瀍河孟津段综合治理成效扎实 水质达到IV类标准

日前，随着洛阳市孟津区瀍河谷2.5公里段最后一段乐道的铺设完毕，瀍河孟津段沿河15公里的乐道实现全部贯通。

日前，随着洛阳市孟津区瀍河谷2.5公里段最后一段乐道的铺设完毕，瀍河孟津段沿河15公里的乐道实现全部贯通。

乐道建设，是孟津区对瀍河实施综合治理的主要工程之一。如今，这条沿河乐道，宛若一条彩带，将瀍河装扮得更加秀丽，成为当地居民的一条生态休闲观光路。

牛步河湿地公园，是瀍河孟津段的一颗“明珠”。漫步乐道，眼前的牛步河湿地公园杨柳依依，碧水清波，水鸟嬉戏。

“以前，这里是名副其实的臭水沟，如今变成了生态优美的湿地公园，这是综合治理的结果。”孟津区“两河一渠”综合治理领导小组办公室主任李帅说，该区对瀍河治理取得的扎实成效，切实提升了居民的幸福感。