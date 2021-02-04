4月29日至5月31日，洛阳火车站周边部分路段将围挡施工

27日，记者从市交警支队获悉，接市相关部门通知，4月29日至5月31日，玄武门大街的解放路路口区域将围挡施工。

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27日，记者从市交警支队获悉，接市相关部门通知，4月29日至5月31日，玄武门大街的解放路路口区域将围挡施工。

围挡实施后，玄武门大街的解放路至金谷园路段，从以前的仅允许由东向西单向通行，恢复至允许双向交通；车辆仍然只能由东向西通过玄武门大街与金谷园路路口，该路口东西两侧的路口导向车道继续保留路口单向交通标线形式；车辆由西向东途经玄武门大街与金谷园路路口时，一律进入右转专用通道，可通过金谷园路—春晴东路或纱厂东路向东行驶；车辆从金谷园路由南向东进入玄武门大街时，应通过提前设置的右转专用道行驶，由南向西正常行驶；车辆沿玄武门大街经过解放路路口时，可沿围挡外侧的保通路行驶。

据了解，本次围挡和交通导改采取交通试验和正式围挡两个步骤进行。有关部门将通过交通试验，监测交通流量和交通变化，并进一步优化保通措施后，再开始正式围挡施工。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)