购房提醒！事关格润明珠花园项目

日前，市住房保障和房产服务中心发布购房提醒，事关格润明珠花园项目。

日前，市住房保障和房产服务中心发布购房提醒，事关格润明珠花园项目。

市住房保障和房产服务中心工作人员介绍，格润明珠花园项目由洛阳联袂置业有限公司开发，位于高新区洛宜快速路与元稹北街东南角。该项目的2号楼、9号楼、10号楼、20号楼4栋住宅楼，已在市住房保障和房产服务中心办理了商品房预售许可证，预售证号为：洛房商预字第Y21-045号,洛房商预字第Y21-046号，洛房商预字第Y21-047号，洛房商预字第Y21-048号。

市民需要注意的是，根据土地挂牌要求，格润明珠花园项目售房对象是洛阳市高新区产城融合项目产业人员，售房对象由高新区管委会审核，请广大市民在购房时要加强风险意识，避免自身权益受到侵害。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘飞)