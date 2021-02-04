注意绕行！344国道东灵线嵩县梅子沟段发生山体滑坡

刚刚，记者从市公路事业发展中心了解到，27日14时20分，344国道东灵线嵩县梅子沟段K1022+600m处发生山体滑坡。
刚刚，记者从市公路事业发展中心了解到，27日14时20分，344国道东灵线嵩县梅子沟段K1022+600m处发生山体滑坡。
刚刚，记者从市公路事业发展中心了解到，27日14时20分，344国道东灵线嵩县梅子沟段K1022+600m处发生山体滑坡。
目前，该段道路无法通行，现场无人员伤亡，无车辆受损，塌方数量暂时无法预估。险情发生后，当地路政人员迅速赶赴现场封闭交通，目前正在进行抢修。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟) (公路部门供图)
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