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学校扩容、老旧小区改造……洛阳孟津区31个重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.27 16:09

图为孟津育才实验学校效果图

　　孟津育才实验学校将扩容，新建幼儿园，项目建成后可容纳幼儿3000名；孟津区39个老旧小区将进行改造，改造内容涉及道路、绿化、便民中心、停车场等；会盟镇将实施莲塘产业结构调整项目，占地约1000亩，计划引进最新莲藕品种，建设成种植、保鲜、加工、交易、运输为一体的新型无公害蔬菜基地……

　　27日，孟津区举行2021年重大项目集中开工仪式，集中开工31个重点项目，总投资78.4亿元，年度计划投资37.6亿元，涵盖工业、农业、服务业、基础设施和社会事业等多个领域。其中，工业项目16个，总投资38.8亿元；服务业项目4个，总投资12.9亿元；农业项目1个，总投资1.5亿元；基础设施项目7个，总投资15亿元；文化旅游项目2个，总投资7.9亿元；社会事业项目1个，总投资2.3亿元。

　　这些项目的开工建设，不仅对孟津区产业调整、内需拉动、民生改善，有着重大而深远的影响，同时也为孟津区助力洛阳副中心城市建设、融入洛阳都市圈提供了坚实的支撑。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 董洁 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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