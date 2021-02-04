为庆祝“五一”国际劳动节，激发全市职工的劳动热情和创造活力，27日上午，洛阳市召开庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会，表彰2020年以来在洛阳市各条战线涌现出的优秀职工代表和先进集体。

为庆祝“五一”国际劳动节，激发全市职工的劳动热情和创造活力，27日上午，洛阳市召开庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会，表彰2020年以来在洛阳市各条战线涌现出的优秀职工代表和先进集体。

会议表彰了2021年度洛阳市五一劳动奖和工人先锋号，河南永华能源有限公司嵩山煤矿开拓五队机电班长郭明亮等220名个人被授予“五一劳动奖章”，新安县精神文明建设指导委员会办公室等52个集体被授予“五一劳动奖状”，洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司生产部等74个集体被授予“工人先锋号”荣誉称号。

会议还向全市职工发出《倡议书》。全文如下：

一、坚定理想信念，彰显政治本色

带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记在全国劳模大会上的重要讲话精神以及关于工人阶级和工会工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极参加“中国梦·劳动美·工会情——永远跟党走、奋进新征程”“党旗在基层一线高高飘扬”主题实践活动，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。

二、弘扬劳模精神，引领社会风尚

自觉培育社会主义核心价值观，身体力行地讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽在河洛大地蔚然成风。带头弘扬和践行“爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献”劳模精神，发挥好劳模和工匠人才创新工作室示范带动作用，推动“河洛工匠”“最美职工”“师带徒”标兵选树等活动成为职工群体的追求潮流，用工人阶级的先进思想和模范行为影响和带动全社会。

三、凝聚奋斗伟力，积极建功立业

牢记习近平总书记殷殷嘱托，自觉把人生理想、家庭幸福融入国家富强、民族复兴的伟业之中，做新时代的追梦人。大力弘扬奋斗精神，以“当好主人翁、建功新时代”为载体，围绕洛阳“十四五”发展目标，积极参加“六比一创”“三比两降”“安康杯”等劳动和技能竞赛。立足本职岗位，持续开展群众性创新创造活动，在全面建设社会主义现代化强市新征程中建功立业。主动融入劳模助力乡村振兴出彩行动，以自己的技能和资源优势，在产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴中书写出彩新篇章。

四、勤于学习实践，奏响时代强音

牢牢把握我国工人运动的时代主题，坚持树立终身学习理念，向师傅学，向同事学，向书本学，向实践学，积极参加技能培训、岗位成才、比武竞技、匠带兵等素质提升活动，勤学新知识、钻研新技术、掌握新技能、增强新本领，努力把自己锻造为知识型、技能型、创新型的劳动者，以奋斗点亮人生梦想，用汗水收获人生精彩，在构建新发展格局、促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略中展现风采，在深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中有所作为。（洛报融媒记者 李冰 实习生 蔡怡荷 通讯员 任旭东 文/图）

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