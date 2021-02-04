来了！真人版《帝后礼佛图》30秒预告，精彩抢先看

位于河南洛阳龙门石窟宾阳中洞的《帝后礼佛图》浮雕，是极具文化历史价值和造型艺术水准的国宝，在上世纪30年代被盗凿贩卖，流散到海外，成为国人的心底之殇。

位于河南洛阳龙门石窟宾阳中洞的《帝后礼佛图》浮雕，是极具文化历史价值和造型艺术水准的国宝，在上世纪30年代被盗凿贩卖，流散到海外，成为国人的心底之殇。

今天，我们将通过装束复原和情景演绎的方式，让国宝“活”起来，一起穿越回北魏，等你来看！

出品人：王丁

监制：王圣志 桂娟

编导：袁月明

执行导演：王晓鸽

特邀摄影：李毅哲

拍摄统筹：张帅

视频制作：“在洛阳”团队

造型演绎：泽万原创设计、大美模特培训

学术支持：龙门石窟研究院

鸣谢：中共洛阳市委宣传部、龙门石窟管委会

新华社河南分社 出品

新华社音视频部制作④