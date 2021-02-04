香玉：堪称“牡丹第一香”

国内牡丹有1700多个品种，不同品种的牡丹花香不同，晚开品种香玉是牡丹中最香的品种，堪称“牡丹第一香”。近日，记者在王城公园月亮门内的牡丹观赏区见到了盛开的香玉。

国内牡丹有1700多个品种，不同品种的牡丹花香不同，晚开品种香玉是牡丹中最香的品种，堪称“牡丹第一香”。近日，记者在王城公园月亮门内的牡丹观赏区见到了盛开的香玉。

香玉的花朵硕大，花瓣洁白如玉，花形丰满，看上去高贵、清新。它的外瓣大而平展，内瓣呈卷皱状，细小团簇，且密疏有度。一阵微风吹过，雪白的花朵随风舞动，一股甜香气息扑面而来。

王城公园园林高级工程师范崇霞介绍，香玉是20世纪70年代末，我国培育的优良品种之一。它的枝条粗壮，花梗长而硬，生长势强，成花率高。

大多数香玉属于皇冠型，有的则是荷花型，直径达20厘米左右，花头直立，初开时花朵呈淡淡的粉色，盛开时洁白如玉，加之它香味浓郁，因此名声远播。

清代作家蒲松龄《聊斋志异》中的爱情故事《香玉》，据说跟香玉牡丹有关。相传，胶州一名叫黄生的读书人，住在崂山的下清宫。一天，他遥见一白衣女子掩映花间，美貌绝伦。白衣女子名香玉，黄生与香玉一见钟情，私订终身。一天夜里，香玉向黄生哭诉自己将大难临头。第二天，院中的白牡丹被人掘走，黄生恍悟香玉是牡丹仙子，他每天到白牡丹穴哭泣吊唁，并往穴里浇水，又是一年春来到，此处萌发新芽，香玉再次盛开，样子一如当年……

范崇霞表示，大多数晚开牡丹属于国外品种，园内的香玉等品种是高山牡丹基地培育的精品牡丹，由于海拔高、气温低，花期较晚，可供游客观赏。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图 通讯员 张晶晶)