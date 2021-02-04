新安入选“2021中国文化建设百佳县市”榜单

日前，《小康》杂志社从“文化建构县域美好生活”的公共价值原点出发，评选并发布“2021中国文化建设百佳县市”榜单，彰显文化建设对实现小康生活的强大推动力。洛阳市新安县位居榜单第12位。

石井镇传统村落修复一新

日前，《小康》杂志社从“文化建构县域美好生活”的公共价值原点出发，评选并发布“2021中国文化建设百佳县市”榜单，彰显文化建设对实现小康生活的强大推动力。洛阳市新安县位居榜单第12位。

新安县是河南省乡村振兴示范引领县。近年，当地把推动乡村文化振兴作为实施乡村振兴战略的重要内容，坚持保护固态、传承活态、发展业态，注重保护传统村落等物质文化遗产，注重传承弘扬新安窑、澄泥砚、唐楷书法等优秀传统文化，着力讲好黄河新安故事，有效延续了乡村文化血脉。同时，新安持续健全农村公共文化服务体系，打造了10座城市书房、296个农家书屋、306个村级文化活动中心，培育了形式多样的群众文化活动品牌，乡村社会文明程度不断提高，成功摘得“全国文明城市”桂冠。

《小康》杂志是中共中央机关刊《求是》杂志社主办的刊物。此次评选上榜县域在文化品牌、县域文化特征、文化地标建设、公民素养、遗产保护等方面突出表现，为全面绘就乡村文化振兴美好蓝图提供了有益借鉴。（洛报融媒记者 白云飞 文/图）