日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对新安县产业集聚区原党工委委员、管委会副主任刘保卫严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 新安县产业集聚区原党工委委员、管委会副主任刘保卫被开除党籍、开除公职 日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对新安县产业集聚区原党工委委员、管委会副主任刘保卫严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，刘保卫身为党员领导干部，理想信念丧失，背离初心使命，违反中央八项规定精神，收受礼金、购物卡；利用职务上的便利，为他人谋取利益并非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。 刘保卫严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经洛阳市纪委常委会会议研究并报洛阳市委批准，决定给予刘保卫开除党籍处分；由洛阳市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。 洛阳市信访局原副县级专职信访督查专员宁明伟被开除党籍、开除公职 日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市信访局原副县级专职信访督查专员宁明伟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，宁明伟违反中央八项规定精神，违规收受礼金、礼品，借用管理服务对象车辆；违反组织纪律，利用职权为他人在职工录用方面谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规从事营利性活动；利用职务上的便利，为他人谋取利益并非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。 宁明伟身为党员领导干部，背离初心使命，丧失纪法底线，严重违反党纪，构成职务违法并涉嫌职务犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经洛阳市纪委常委会会议研究并报洛阳市委批准，决定给予宁明伟开除党籍处分；由洛阳市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。 洛阳市体育局原四级调研员寇凯被开除党籍、取消退休待遇 日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市体育局原四级调研员寇凯严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，寇凯违反中央八项规定精神，违规收受礼金、购物卡；违反组织纪律，为他人谋取人事利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规兼职取酬；利用职务上的便利，为他人谋取利益并非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。 寇凯身为党员领导干部，丧失理想信念，无视党纪国法，背弃初心使命，严重违反党纪，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经洛阳市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予寇凯开除党籍处分；按规定取消其享受的退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。