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“转身少年”张蓬超获“洛阳市新时代好少年”荣誉称号

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.27 08:37

　　昨日，本报记者从市文明办获悉，为进一步倡导“崇德向善、友爱互助”精神，市文明办决定授予市五中初三学生张蓬超“洛阳市新时代好少年”荣誉称号。

　　4月16日，本网刊发《洛阳中招体育考场上演暖心一幕：男孩转身、回跑，扶起摔倒的同学一起冲！》一文，洛阳晚报教育周刊抖音号推送《2021年洛阳中招体育考试暖心一幕：最帅的转身，为扶人少年点赞》短视频，报道了张蓬超在中考体育考场上看到同学摔倒后，在已经冲出去三四米的情况下，毅然转身拉起摔倒的同学，并鼓励其一起往前冲的感人故事。

　　相关内容推出后感动了不少读者，大家纷纷留言为“最美转身少年”点赞。与此同时，“最美转身少年”也引来不少主流媒体的关注：人民日报、中新社、央视新闻、中新社等纷纷以“张蓬超，好样的”“最美转身”“转身少年”等为题对张蓬超助人为乐的先进事迹进行了报道，引发全国网友点赞，在社会上引起了强烈反响；市五中、涧西区教体局也为张蓬超颁发了“最美好少年”荣誉证书。

　　为加强青少年思想引领、价值引领，不断夯实青少年思想道德基础，全面推进我市未成年人思想道德建设深入开展，市文明办决定授予张蓬超同学2021年度“洛阳市新时代好少年”荣誉称号。（记者 焦琳 通讯员 张宏波）
[ 责任编辑：潘亮]
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