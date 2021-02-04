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立足洛阳看西安：古都西安的“绿色答卷”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.27 08:19

西安市智慧环保综合指挥中心

　　推动全域治水，打造“三河一山”超级城市绿道，建成西北最大、全国领先的环保综合指挥中心……环境就是民生，蓝天碧水就是幸福，在生态环境建设方面，西安市交上了一份“绿色答卷”。

　　实施全域治水 重现“八水绕长安”

　　河流让一座城市充满灵气和生机。西安自古就有“八水绕长安”之说。八水即渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞八条河流，在古长安城四周穿流，形成了“八水绕长安”的胜景。西汉文学家司马相如《上林赋》中的“荡荡乎八川分流，相背而异态”，就是对此的描述。

　　今年34岁的王晓玄住在西安市长安区，他几乎每到双休日都会带孩子来到离家不远的樊川公园。今年春节期间，酷似海滩的白沙滩、棕榈树，让樊川公园登上微博热搜，“一片人工沙滩火了一个公园”，也让很多人知道了这里。漫步公园内，潏河从公园中穿过，河流两岸的“小丘陵”，将儿童活动场和运动广场藏在其中。

　　除了樊川公园，还有古乐公园、长安公园、杜牧公园、香积公园等，仅一条潏河就有7座公园“傍身”，这都是西安市全域治水生态修复工程中的内容。

　　去年，西安市印发《全域治水碧水兴城西安市河湖水系保护治理三年行动方案》，通过全域治理，形成“堤固、岸绿、水清、洪畅、景美、管理长效”的水系治理新格局。其中“85316”工程中的一项，就是实施渭河、泾河、灞河等“长安八水”全流域治理工程。

　　去年以来，西安利用渭河、沣河、浐灞河和秦岭丰富的自然人文资源，建设“三河一山”超级城市绿道。绿道旁，精美宽敞的驿站房、随处可见的鲜花绿草、设施齐全的房车营地……无论是骑行客，还是自驾游游客，在山水花树间，人与自然和谐相处。这些绿道不仅是城市永续发展不可或缺的生态之道，也是承载城市历史人文景观的文化之道。

　　今年，西安市有101个全域治水重点项目、33个“三河一山”绿道建设项目，通过全力推进全域治水、碧水兴城，在山河之间建绿色之城的美丽图景正逐步展现。

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[ 责任编辑：崔利利]
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