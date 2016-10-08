行车调度员：轨道交通“最强大脑” 反应时间以秒为单位

“行调呼叫红山站。”“红山站有，行调请讲。”日前，在市轨道交通集团运营控制中心内，行车调度员伊冕一边紧盯工作台上的站点监控视频，一边向车站工作人员下发指令。27岁的她看起来文静内敛，说起话来却沉稳有力。

工作中的伊冕注意力高度集中

“行调呼叫红山站。”“红山站有，行调请讲。”日前，在市轨道交通集团运营控制中心内，行车调度员伊冕一边紧盯工作台上的站点监控视频，一边向车站工作人员下发指令。27岁的她看起来文静内敛，说起话来却沉稳有力。

运筹帷幄 需要对车辆、客流信息的全掌握

市轨道交通集团运营控制中心有5个关键行车岗位，分别为行车调度、电力调度、环控调度、维修调度、值班主任。相关工作人员共同负责地铁线路日常行车组织、施工组织、设备及客流监控、应急处置、运营信息收发等工作。

“行车调度员的运筹帷幄依赖对全线列车运行情况、设备状态、车站客流秩序等信息的动态掌握，没有扎实的基本功可不行。”伊冕介绍，她2019年研究生毕业后入职市轨道交通集团，从入职到正式上岗，中间有一年多都在学习。

行车调度员在正式上岗前，必须经过不少于300学时的培训、不少于3个月的跟岗、不少于1个月的实际操作，且实际操作必须在有经验的调度员的监督下进行。

调度大厅四班两运转，24小时工作，没有节假日。伊冕说：“每个班组有两名行车调度员，白班主要组织行车，夜班主要组织施工，用餐时间严格控制，即便是去洗手间，也必须随身携带手持电台，以便实时了解控制大厅的情况。”