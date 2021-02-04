洛阳召开顽瘴痼疾专项整治座谈会

昨日，我市召开顽瘴痼疾专项整治座谈会，向社会各界代表征求意见建议，推动全市政法队伍教育整顿查纠整改纵深开展。 昨日，我市召开顽瘴痼疾专项整治座谈会，向社会各界代表征求意见建议，推动全市政法队伍教育整顿查纠整改纵深开展。 会议强调，要进一步增强思想自觉，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，从讲政治的高度认识和把握政法队伍教育整顿，坚持自我革命、刀刃向内，彻底整治顽瘴痼疾，不断纯洁政法队伍，提升执法司法公信力；要进一步增强行动自觉，坚持开门整顿，自觉接受群众监督，聚焦“6+4+1”顽瘴痼疾整治内容，坚持标本兼治、靶向发力，对照自身找问题，细微之处下功夫，把教育整顿成效转化为加强政法队伍建设的常态化举措；要进一步增强宗旨意识，坚持问计于民，拓宽群众参与渠道，细化实化便民利民举措，不断提升政法机关服务群众水平，促进公众安全感满意度“双提升”。 针对代表提出的意见建议，会议指出，要虚心诚恳接受，认真核查处理，确保件件有着落、事事有回音，积极回应群众关切，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智，市委常委、政法委书记娄会峰参加座谈会。(记者 申利超 通讯员 张继峰)