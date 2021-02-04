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洛阳下发通知要求严肃换届纪律 确保换届风清气正
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.27 08:11

　　为贯彻落实严肃换届纪律相关要求，保证换届工作顺利开展，营造风清气正换届环境，近日，市纪委监委、市委组织部联合下发《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》(简称《通知》)，提出了5个方面16项具体要求，为做好县乡换届工作奠定坚实基础。

　　《通知》强调，要坚持把党的领导贯穿严肃换届纪律、加强换届风气监督全过程和各环节，强化责任担当，狠抓责任落实。县乡党委履行主体责任，党委书记履行第一责任人职责，纪检监察机关履行监督责任，组织部门履行直接责任，人大政府政协党组以及宣传、统战、政法等部门发挥职能作用，分工负责、齐抓共管、形成合力。

　　《通知》要求，各县区要采取多种形式，深入学习换届政策法规和纪律规定，特别是“十严禁”“凡提四必”等内容，做到入脑入心。深入开展谈心谈话，加强思想政治教育，教育引导广大党员干部自觉讲政治、顾大局、守规矩，正确对待进退留转。采取发送换届纪律一封信、“十严禁”换届纪律提醒卡等方式，抓好换届纪律宣传。

　　《通知》提出，要组建巡回督查组适时开展换届风气情况督查督导。畅通举报渠道，对违反换届纪律行为，坚持露头就打、快查快办。对违反换届纪律的典型案例，查实一起、通报一起，发挥警示教育震慑作用。

　　下一步，市委组织部将会同市纪委监委组成换届风气巡回督查组，对县乡换届风气情况进行巡回督查，持续营造严的氛围，确保我市换届风清气正。（记者 孙小蕊 通讯员 古松辉）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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