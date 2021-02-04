1938年，中共豫西特委为适应革命形势，决定在偃师县诸葛镇上徐马村设立交通中转站，并任命徐恩广担任站长。

1938年，中共豫西特委为适应革命形势，决定在偃师县诸葛镇上徐马村设立交通中转站，并任命徐恩广担任站长。

徐恩广小名徐黄保，1919年10月生于上徐马村，1937年加入中国共产党。1939年，上徐马交通站建立后，主要负责传送上级党组织的文件、信函，同时接送、转移党员。这些工作需要大量资金支持，可钱从哪来呢？除了交通站站长徐恩广，别人谁都不清楚。

1940年秋季的一天，徐恩广把交通站工作人员徐剑华叫到跟前，嘱咐他到附近的梁村小学门前等人。徐剑华问：“等谁？我认识不认识？”徐恩广从口袋里掏出一盒用了一半的火柴，递给徐剑华说：“带好这盒火柴，千万不能弄丢，全凭它接头。”还交代必须有人借火，才能把火柴拿出来。

徐剑华按照指定时间到达梁村小学，等待多时，仍不见人来。正在焦急的时候，一名穿黑色长衫的人走出校门，看起来30岁左右、文质彬彬。他把徐剑华上下打量了一番问：“你找谁？”徐剑华回答：“我是串亲戚的，不找人。”

随后，对方从口袋里掏出烟盒，拿出一支烟，顺手摸口袋，可半天也没有摸出火柴来，就问徐剑华：“小兄弟，借个火，有火柴吗？”徐剑华会意，说：“有，有。”那人接过火柴，背过身子，做出避风点烟的样子，抽出火柴盒内匣看后，又随手摸了一下口袋说：“我的火柴找着了。”便把那盒火柴还给了徐剑华。

之后，那人领着徐剑华进了学校，取出一个长方形小包袱交给他说：“这是一包现金，路上要注意，代问恩广同志好！”事后，徐剑华才发现他带的火柴和别的并无两样，只是火柴盒内匣里边，用笔画了一个小小的太阳，这就是联络暗号。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)