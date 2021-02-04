坚持质量安全 精心组织施工 确保中医药博物馆建设按节点推进

昨日，市政协主席杨炳旭带领市文物部门负责人和相关专家赴栾川县，就伏牛山中医药博物馆项目建设进行督导调研。

昨日，市政协主席杨炳旭带领市文物部门负责人和相关专家赴栾川县，就伏牛山中医药博物馆项目建设进行督导调研。

杨炳旭一行首先来到位于洛阳君山制药有限公司西侧的项目建设工地，详细了解项目进度、工期安排等情况，对主体工程封顶予以肯定，并就解决局部施工质量问题进行现场指导。在随后召开的专题座谈会上，杨炳旭与栾川县以及项目建设指挥部、洛阳君山制药有限公司、施工单位负责人深入探讨如何在遵循规律、精心组织、保证质量和安全的前提下，通过精准组织施工等措施，加快项目推进。

杨炳旭指出，伏牛山中医药博物馆项目建设要始终围绕充分展示伏牛山独特中医药文化优势、着力打造名贵中药材展示基地和中医药文旅融合与教学体验基地目标定位，将其作为省市振兴中医药事业、构建洛阳文化传承创新体系的重点项目扎实推进，确保工程建设按计划节点推进。要坚守项目目标定位，坚持质量优先，精心设计、精准施工、严格监理，确保把该项目建成优质工程。要严格落实制度，强化全过程监管，加强隐患排查整改，确保工程安全不出纰漏。要坚持依法依规、多措并举，全方位征集馆内藏品，确保藏品数量足、品相好、收藏传承创新价值俱佳。要增强责任意识，强化专班统筹，加强分工协作，坚持现场办公，机制化解决相关问题，严格落实奖惩措施，确保项目建设环境保障有力有效。

市政协副主席、栾川县委书记董炳麓一同督导调研。(记者 郭飞飞)