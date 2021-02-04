今年首次“超级月亮”天象将在今夜上演

预计洛阳今天多云到晴天，部分地区伴有扬沙和浮尘，偏西风3级到4级，气温12℃到25℃。

从昨天起，雨水停，太阳出，气温升，风和日丽的好天气再次回归。今天虽然阳光继续，但沙尘天气又要来搅局了。

据中国天气网消息，我国北方目前正在经历新一轮沙尘天气，这是继今年3月15日、3月28日、4月15日后，我国华北一带遭遇的第四次大范围明显沙尘天气过程。从总体上看，这次沙尘比前三次要弱一些，沙尘影响位置偏北。洛阳气象台预测，受上游沙尘传输影响，27日到29日，我市大部分地区有扬沙、浮尘天气，请公众注意防范。

未来几天，我市不再受冷空气影响，气温持续回暖。根据最新气象资料分析，短期受高空平直西风环流和地面偏西风影响，预计我市今天多云到晴天，部分地区伴有扬沙和浮尘，偏西风3级到4级，气温12℃到25℃；明天多云转晴天，西北风4级左右，大部分地区伴有扬沙或浮尘，气温13℃到24℃。

对于天文爱好者来说，今天有个好消息！天文预报显示，今年以来的首次“超级月亮”天象将在今天夜里上演。

天文专家介绍，当月亮运行到近地点附近，且当天正值满月，这样的天文现象被称为“超级月亮”。以北京地区为例，今天19时25分左右，月亮会从东偏南方升出地平线，到了23时左右，月亮与地球距离大约为357300千米，此时我们会看到月亮已经运行到南方偏东的位置，且看上去又大又圆。只要当晚天气好，全国各地的人们都可以看到“超级月亮”。

天文专家解释，月亮是在一个椭圆轨道上绕地球运转的，它和地球的距离时刻都在变化，有时近些，有时远些。月亮绕地球的运行周期约为27.3天，也就是说，每隔27天左右，月亮与地球的距离就会从“最近到最远再到最近”变化一次。而从一次满月到下一次满月，平均间隔时间约为29.5天，它比月球绕地球运行一周的时间多2天左右。因此，要赶上月亮在近地点附近且又是满月并不容易，平均要13个月到14个月才会出现一次。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)