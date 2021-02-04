真人版《帝后礼佛图》来了！

4月27日，新华社带你一起穿越回北魏！位于龙门石窟宾阳中洞的《帝后礼佛图》浮雕，是极具文化历史价值和造型艺术水准的国宝，在上世纪30年代被盗凿贩卖，流散到海外，成为国人的心底之殇。

4月27日，新华社带你一起穿越回北魏！位于龙门石窟宾阳中洞的《帝后礼佛图》浮雕，是极具文化历史价值和造型艺术水准的国宝，在上世纪30年代被盗凿贩卖，流散到海外，成为国人的心底之殇。分别数十载，帝后终“团圆”，就在明天，国宝“活”起来，等你来看！