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真人版《帝后礼佛图》来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新华社 2021.04.26 20:31

　　4月27日，新华社带你一起穿越回北魏！位于龙门石窟宾阳中洞的《帝后礼佛图》浮雕，是极具文化历史价值和造型艺术水准的国宝，在上世纪30年代被盗凿贩卖，流散到海外，成为国人的心底之殇。分别数十载，帝后终“团圆”，就在明天，国宝“活”起来，等你来看！
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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