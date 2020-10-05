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实施七大行动！向建设现代化洛阳都市圈迈进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.26 19:42

　　26日下午，建设现代化洛阳都市圈座谈交流会在洛阳召开，来自洛阳都市圈各地有关部门的负责人齐聚一堂、畅所欲言，为推进洛阳都市圈高质量发展建言献策。

　　座谈会上，省发改委副主任李迎伟通报了省发改委下一步推进洛阳都市圈高质量发展的重点工作：以实施《洛阳都市圈发展规划(2020-2035年)》为统领，建立完善都市圈规划体系，加快推进洛阳都市圈国土空间规划编制，研究编制都市圈综合交通、生态保护与建设、产业协同、文旅融合等专项规划，制定实施洛济深度融合等城际协同发展规划，研究制定洛济焦、洛巩、洛渑、洛汝产业带等专项规划。

　　同时，围绕交通、基础设施、产业、生态环境、公共服务、文化等领域开展七大行动——

　　●实施交通先导行动，构建便捷顺畅通勤圈

　　加快推进呼南高铁焦作经济源、洛阳至平顶山段和平顶山经漯河至周口高铁等开工建设，深化郑登洛等都市圈轨道交通前期工作，构建轨道上的都市圈。实施郑州至洛阳、济源至新安、渑池至洛宁等高速，以及吉利至济源快速通道、新义渑快速路等一批连接性项目，构建边界顺畅高快速通道网络。推进洛阳和济源黄河小浪底库区港航项目，协同打造小浪底库区“黄金水道”

　　●实施基础设施共建共担行动，构建互联互通基础设施网络

　　以建设洛阳生产服务型国家物流枢纽为引领，提升都市圈物流保障能力，统筹推进东方红国际陆港(二期)、济源中兴集装箱多式联运物流园区等都市圈物流园区建设。协同推进小浪底南岸和北岸灌区工程、西霞院水利枢纽输水及灌区工程等项目建设，实施平顶山尼龙城热电联产、洛宁长石新能源风电场、洛阳一新郑航煤管线等能源工程，共同构建兴利除害的水资源保障体系和低碳高效的能源保障体系。

　　●实施产业创新升级行动，构建紧密协作产业圈

　　高标准建设洛济焦高端石化、洛巩高端装备、洛渑新材料、洛汝新型建材4条重点产业带，推进洛阳石化百万吨乙烯、中原节能环保产业园、新强联精密轴承智造科创园、汝州装配式建筑产业园等项目建设。争取创建国家轴承产业创新中心等平台布局，规划建设洛阳周山实验室，加大洛阳制造业高质量发展基金对都市圈产业和创新项目支持力度。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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