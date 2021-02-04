社保窗口“搬进”银行大厅 220项业务在家门口就能办【视频】

今天，我市启动社银一体化服务网点建设项目，通过“社保+银行”合作，把社保经办窗口前移并延伸到群众身边。

今天，我市启动社银一体化服务网点建设项目，通过“社保+银行”合作，把社保经办窗口前移并延伸到群众身边。

市民在网点办理社保业务

今天上午，记者在中国工商银行自贸区支行看到，大厅内设有社银一体化服务专区，银行工作人员正在受理社保业务。“社银一体化非常方便。”洛阳宇昂建设工程有限公司人社专员许琪正在办理新员工参保，她说，自己以前到社保大厅办业务，光路上就要半个小时，到了以后还要排队，等办完业务一上午也就过去了；现在她从公司出发，到最近的社银一体化服务网点只需要5分钟，不出银行大厅就能把银行业务和社保业务一起办了，真正实现了“数据多跑路，群众少跑腿”理念。

在中国建设银行古城路支行，市民陈先生想查看自己的个人社保信息，他提供身份证后，社保信息表不到两分钟就现场打印了出来。记者看到，网点的宣传栏和服务手册上都印有二维码，所有社保经办项目用手机一扫就能查看。

扫二维码查看220项社保业务就近办清单

记者从市社保中心了解到，目前我市首批10个社银一体化服务网点已正式开放，可受理220项社保经办业务，包括参保登记、查询打印、转移接续、待遇发放、待遇认证等，基本涵盖了单位和个人社保经办业务，单位只要携带相关资料，群众只要携带个人社保卡或身份证就能现场办理。