洛阳连续11年无本地感染疟疾病例 防止输入再传播仍是重点

4月26日是第14个“全国疟疾日”,今年的主题是“防止输入再传播，巩固消除疟疾成果”。洛报融媒记者了解到，2010年至今，我市一直维持消除疟疾状态，报告的疟疾病例均为输入性病例，当前，防止输入再传播仍是我市重点。

4月26日是第14个“全国疟疾日”,今年的主题是“防止输入再传播，巩固消除疟疾成果”。洛报融媒记者了解到，2010年至今，我市一直维持消除疟疾状态，报告的疟疾病例均为输入性病例，当前，防止输入再传播仍是我市重点。

疟疾俗称“打摆子”“发疟子”“半晌子”，是由携带疟原虫的按蚊叮咬人体传播的一种寄生虫病，与结核、艾滋病并列为全球最严重的三大传染病。典型症状是患者周期性发冷、发热、出汗，但部分人员发病症状也伴有其他特征，如头疼、腹泻等类似感冒、胃肠道疾病的症状，往往因为症状类似其他疾病，进而出现被误诊或延误诊治时机的情况。

市疾病预防控制中心相关负责人介绍，我市既往以本地病例为主，2006年出现首例国外输入性疫情，2010年开始完全以输入性为主，一直维持消除疟疾状态，2010年至今，我市报告的疟疾病例均为输入性病例。“虽然我市已经没有本地病例，但是疟疾输入病例依然存在，今后随着到东南亚和非洲旅游、出行、工作的人越来越多，输入性病例可能会更多。”该负责人说。