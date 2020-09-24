“老外”来洛学围棋 感受厚重历史文化 【视频】

24日至26日，作为首届河南省围棋大会重头戏之一，洛阳市围棋协会举办了国际围棋培训班。来自贝宁、吉尔吉斯斯坦、加纳、泰国、坦桑尼亚、土库曼斯坦等国家的8名学员参加了此次培训。

24日至26日，作为首届河南省围棋大会重头戏之一，洛阳市围棋协会举办了国际围棋培训班。来自贝宁、吉尔吉斯斯坦、加纳、泰国、坦桑尼亚、土库曼斯坦等国家的8名学员参加了此次培训。

整个课程分为围棋文化和围棋基础知识两个部分，其间，外国留学生学习了解中国的传统文化和围棋知识，并在中国老师的指导下熟悉围棋规则、对弈。

“这次来洛阳，欣赏了洛阳牡丹，感受到了洛阳悠久的历史文化。”来自土库曼斯坦的何迪用不太流利的中文告诉记者，非常高兴有机会来到美丽的洛阳，在这里他接触并学习中国文化，对琴棋书画产生了浓厚的兴趣。他将把在洛阳的所见所闻带回自己的国家，向大家讲好中国故事、洛阳故事。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛）