@洛阳人！坐地铁可用微信支付了

洛阳轨道为广大乘客提供安全便捷、舒心满意的乘车体验服务。提高进出站通行效率，现“洛易行”APP已开通绑定“微信支付”进行先乘后付功能；用户只需在“洛易行”APP“我的”页面选择“支付管理”，选择并绑定“微信支付”即可。

“洛易行”APP绑定微信支付

洛阳轨道为广大乘客提供安全便捷、舒心满意的乘车体验服务。提高进出站通行效率，现“洛易行”APP已开通绑定“微信支付”进行先乘后付功能；用户只需在“洛易行”APP“我的”页面选择“支付管理”，选择并绑定“微信支付”即可。

一、“洛易行”APP简介

“洛易行”APP作为洛阳市轨道交通唯一官方出行APP，是一款集扫码过闸、人脸过闸、自动售票机扫码支付购票、出行规划、站点信息、乘车指南、首末班车时刻表查询、订单查询、失物招领、志愿者招募、智慧停车等功能于一身的多用途APP，支持绑定微信、支付宝、银行卡、我的余额等多种支付方式完成乘车扣费，下载注册并实名认证后即可享受先乘车后付费的便捷乘车服务。心动不如行动，赶快扫描下方二维码下载吧！

二、“微信支付”绑定流程

1.通过微信、支付宝扫一扫进行“洛易行”APP下载

2.打开“洛易行”APP，点击“乘车码”页面，进行快速注册

3.在“我的”页面中，选择“支付管理”进行实名认证

3.1您可选择“支付宝”进行实名认证、签约免密支付

3.2您也可选择银联输入您的身份证号、银行卡号信息进行实名认证

4.您可在“我的”页面中，选择“支付管理”进行“添加微信支付”

5.选择“微信支付”开通免密支付

6.点击“乘车码”您可快速进出站