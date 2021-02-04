在洛排演的唐代名画复原秀 明晚带你开启线上穿越之旅【视频】

我国唐代名画《捣练图》已流失海外，为了重塑唐代仕女辛勤劳作的场景，再现盛唐时期的重要风俗，洛阳文保集团策划、排演的《古画里的大唐》——《捣练图》情景复原秀，将于明天晚上8点进行直播，带你开启一场线上穿越之旅。

我国唐代名画《捣练图》已流失海外，为了重塑唐代仕女辛勤劳作的场景，再现盛唐时期的重要风俗，洛阳文保集团策划、排演的《古画里的大唐》——《捣练图》情景复原秀，将于明天晚上8点进行直播，带你开启一场线上穿越之旅。

《捣练图》是唐代画家张萱的工笔人物重彩长卷，描绘了古代仕女捣练时的场景。捣练又称“捣衣”，是古代制作衣服的重要工序之一。长卷中的12名仕女，按照劳动工序，大致分为捣练、织线、生火、熨烫4组场面。画面场景丰富，人物端庄丰腴，充满生活情趣。

作为隋唐洛阳城“唐妞带你游唐宫”主题文旅活动之一，《古画里的大唐》——《捣练图》情景复原秀将《捣练图》长卷中的人物、服饰、妆容、动作、场景等，融合洛阳博物馆的古代陶俑、粉盒等文物，进行实景高度复原呈现。

据洛阳文保集团相关负责人介绍，去年年底，他们就萌生了高度复原《捣练图》的念头，并开始策划这场情景复原秀。为了与原画作更加贴合，工作人员对演员的服饰、妆容等细节反复比对，力求跟长卷上相差无几。经过几个月的努力，这场情景复原秀终于得以呈现。