世界知识产权日 洛阳执法人员现场教市民识假辨假

今天是第21个世界知识产权日，今年的主题是“全面加强知识产权保护 推动构建新发展格局”。

今天是第21个世界知识产权日，今年的主题是“全面加强知识产权保护 推动构建新发展格局”。今天上午，市市场监管局联合市公安局、市中级人民法院、市人民检察院、市烟草专卖局(公司)等单位，在老城区洛邑古城门前广场开展联合宣传活动，以发放资料、现场解答咨询、展板等形式，介绍我市知识产权保护工作的成果和亮点。

活动现场，各个单位的执法人员还展示了查获的部分服饰、烟酒等假冒伪劣商品，通过实物教大家识假辨假的方法，增强防范意识，了解知识产权保护的相关政策法规。

洛报融媒记者从市市场监管局了解到，2020年，洛阳成功入选国家知识产权运营服务体系建设重点城市。近年，我市深入实施知识产权强市战略，持续推进知识产权运营服务体系建设工作，全面加强知识产权保护，助力经济高质量发展。