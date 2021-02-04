厉害！洛阳两位八旬老人科二考试获得满分

从三月份，洛阳交警驾管所开辟老年人驾考绿色通道以来，共接待近百人次，其中最大年龄84岁。
从三月份，洛阳交警驾管所开辟老年人驾考绿色通道以来，共接待近百人次，其中最大年龄84岁。
从三月份，洛阳交警驾管所开辟老年人驾考绿色通道以来，共接待近百人次，其中最大年龄84岁。
2021年4月23日
洛阳交警综合考试中心科目二考场
迎来两位高龄考生
他们的到来瞬间成为全场“焦点”
当天，84岁的张先生和81岁的王先生在综合考试中心参加小车科目二考试。当值民警赵治营发现后主动上前接待，热情引导两位老人签到候考、进入考车以及成绩签字确认，缓解两位老人的紧张情绪。最终，两位老人均以满分的优异成绩顺利通过考试！
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